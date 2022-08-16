Западные кураторы создают планы по оккупации части территории Украины. Об этом заявил представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев.
На Московской конференции по международной безопасности, организованной в рамках форума "Армия-2022", он отметил, что Запад практически списал со счетов киевский режим, так как больше не беспокоится о его судьбе.
"Судя по поступающей в СВР информации, западные кураторы во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал Матвеев.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что власти Украины уже официально инициировали передачу некоторых территорий Польше. По его словам, точкой отсчёта этого процесса можно считать внесение в украинский парламент законопроекта об обеспечении поляков особым статусом.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.