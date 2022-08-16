СВР РФ: западные кураторы разрабатывают планы по разделу части земель Украины

Западные кураторы создают планы по оккупации части территории Украины. Об этом заявил представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев.

На Московской конференции по международной безопасности, организованной в рамках форума "Армия-2022", он отметил, что Запад практически списал со счетов киевский режим, так как больше не беспокоится о его судьбе.

"Судя по поступающей в СВР информации, западные кураторы во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель", — сказал Матвеев.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что власти Украины уже официально инициировали передачу некоторых территорий Польше. По его словам, точкой отсчёта этого процесса можно считать внесение в украинский парламент законопроекта об обеспечении поляков особым статусом.