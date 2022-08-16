Первый корабль с зерном, покинувший Украину, потерялся

Местонахождение сухогруза Reasoni, который под флагом Сьерра-Леоне первым покинул Украину после подписания соглашения о вывозе зерна, остается неизвестным уже как минимум три дня.

Последний раз судно подавало сигнал о своем местонахождении в 05:36 12 августа. Тогда оно, как следует из данных службы Marine Traffic, находилось вблизи восточного побережья Кипра.

Посольство Украины в Ливане, куда первоначально направлялся сухогруз, заявило, что у них нет информации о его местонахождении и судьбе 26 тысяч тонн кукурузы, груза, который перепродавался уже несколько раз.

"Наша задача состояла в том, чтобы вновь открыть морские порты для погрузки зерна, и это было сделано. Мы не несем ответственности за судно и груз, особенно после того, как он покинул Украину", - подчеркнули в диппредставительстве.

По неподтвержденным данным агентства Reuters, сославшегося на собственные источники, сухогруз Reasoni 14 августа приближался к порту Тартус на северо-западе Сирии.

В то же время AP отметила, что неясно, связана ли деактивация трекера Reasi с этим изменением курса на фоне обвинений Украины в том, что Дамаск импортировал зерно, которое Киев считал украденным после начала российской операции.

Напомним, сухогруз вышел из порта Одессы первого августа и должен был прибыть в ливанский порт Триполи 6 августа. Однако покупатель груза отказался от него из-за задержек доставки.