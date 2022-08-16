Британия потеряла урожай фруков и овощей на сумму свыше 70 миллионов долларов

За первую половину 2022 года на полях Британии сгнил урожай на сумму, превышающую 70 миллионов долларов. Об этом пишет EADaily со ссылкой на данные британского агентства Bloomberg.

По информации издания, порядка 200 британских производителей фруктов и овощей потеряли около 27 миллионов долларов. Однако фермеры предположили, что в целом страна лишилась урожая на сумму 72,6 миллиона долларов.

Вице-президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу назвал сложившуюся в Великобритании ситуацию "издевательством".

"Питательная пища тратится впустую в то время, когда семьи с трудом сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни", — сказал он.

При этом примерно 40 процентов респондентов, которые поучаствовали в опросе союза фермеров Британии, отметили, что проблемы в сфере сельского хозяйства обострились из-за аномальной жары и нехватки иностранцев, работающих по временному найму.