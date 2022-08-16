NYT: ВСУ не могут наступать под Херсоном без больших потерь

Украинские военные на юге остаются зажатыми в своих окопах, а удары по российской логистике не подорвали основных преимуществ РФ. Об этом пишут журналисты в материале The New York Times. Авторы статьи называют украинское наступление на Херсон "проблематичным".

"Сокращение линий снабжения ещё не подорвало подавляющее преимущество Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжёлом вооружении, что затрудняет, если не делает невозможным, продвижение украинских сил вперед без огромных потерь", — констатирует издание.

Корреспонденты пообщались с украинскими офицерами, которые заявили, что у ВСУ нет преимущества на Херсонском направлении по личному составу и технике. И этот разрыв только увеличился в последнее время, так как Россия подтянула на юг резервы.

По мнению военных экспертов, разрушение линий снабжения и удары по мостам, вряд ли сильно снизят боеспособность российских войск, и у России всё равно будет возможность пополнить запасы.

При самом оптимистическом прогнозе, пошатнуть положение РФ в Херсоне украинские силы смогут лишь через несколько месяцев, считают авторы статьи. Причём есть риск, что ВСУ могут лишиться ресурсов, которые потребуются им для проведения других кампаний.