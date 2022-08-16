Украинские военные на юге остаются зажатыми в своих окопах, а удары по российской логистике не подорвали основных преимуществ РФ. Об этом пишут журналисты в материале The New York Times. Авторы статьи называют украинское наступление на Херсон "проблематичным".
"Сокращение линий снабжения ещё не подорвало подавляющее преимущество Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжёлом вооружении, что затрудняет, если не делает невозможным, продвижение украинских сил вперед без огромных потерь", — констатирует издание.
Корреспонденты пообщались с украинскими офицерами, которые заявили, что у ВСУ нет преимущества на Херсонском направлении по личному составу и технике. И этот разрыв только увеличился в последнее время, так как Россия подтянула на юг резервы.
По мнению военных экспертов, разрушение линий снабжения и удары по мостам, вряд ли сильно снизят боеспособность российских войск, и у России всё равно будет возможность пополнить запасы.
При самом оптимистическом прогнозе, пошатнуть положение РФ в Херсоне украинские силы смогут лишь через несколько месяцев, считают авторы статьи. Причём есть риск, что ВСУ могут лишиться ресурсов, которые потребуются им для проведения других кампаний.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.