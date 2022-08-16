ISW: российские войска наступают на четырёх направлениях

Российские войска наступают сразу на четырёх направлениях. Такой вывод делают эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Военные аналитики сообщают, что союзные силы предприняли несколько ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска.

Также они провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута (Артёмовска) и продолжали наступление к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка.

Отдельно отмечается, что российские военные провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.