Военкор: иностранные наёмники в Харькове пользуются услугами "жриц любви"

Харьков привычно мелькает в сводках новостей, рассказывающих об ударах по позициям ВСУ. Но жизнь там кипит и даёт много интересных подробностей о внутреннем положении города. Об этом рассказал военный журналист Герман Куликовский в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, в Харькове находится большое количество иностранных наёмников, в основном это поляки и скандинавы. Причём их практически не вывозят на передовую, а берегут как зеницу ока. Их основная функция чисто медийная — показать, что вся Европа в лице таких "замечательных парней" вместе с Украиной.

И расселяют поляков и скандинавов по Харькову малыми группами чаще всего в фешенебельных гостиницах и комплексах ("Меркурий", "Берлога") или в саунах и борделях, пишет военкор.

Он добавил, что для иностранных наёмников даже открыли специализированный "массажный салон", чтобы "воины" могли спускать пар и не оставлять без работы харьковских жриц любви.

"Такие вот дела, и смешно и грустно. "Берлогу" уже разбомбили, по "Меркурию", к большому сожалению, наша ракета дала промах. Так что если нашей разведке нужно давать целеуказание по местам скопления наёмников, можно сразу открывать карту Харькова с самыми лучшими местами отдыха, а также борделей и саун. В 90 процентах случаев даже без доразведки можно попасть и накрыть медийных наёмников", — заключил журналист.