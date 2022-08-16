Начинающий военкор из партии Лимонова подорвалась на мине в Донбассе

В Донецкой Народной Республике погибла начинающий военкор и активистка партии Лимонова Земфира Сулейманова. Она приехала в Донбасс совсем недавно. Об этом сообщил военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, девушка хотела заниматься гуманитарной помощью и мечтала стать настоящим военным журналистом. Пегов отметил, что она была ещё совсем юной и подорвалась на мине. Он выразил соболезнования семье и близким погибшей.

"Помню как-то недавно троллил нацболов — мол, что-то мало у вас погибших, особенно для партии, чей главный лозунг — "Да, смерть!". Сегодня пришла новость о гибели этой девочки-подростка. И не смешно совсем", — заключил журналист.