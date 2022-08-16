Сенатор Пушков: Запад экономически проигрывает из-за политики по Украине

Западные страны экономически проигрывают от избранной политики по украинскому вопросу. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, "пресловутая стойкость" Запада приносит сплошные убытки и потери для экономики. Как пояснил сенатор, она выгодна только производителям оружия и политическим демагогам, таким как глава МИД Британии Лиз Трасс, которые рвутся к "вершинам власти". Он добавил, что западные общества страдают от действий своих лидеров в ходе украинского кризиса.

"Они экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики", — указал Пушков.

Сенатор подчеркнул: политика Запада в отношении Украины находит поддержку лишь среди сторонников неолиберальной идеологии, стремящихся подчинить мир своим идеям. Однако у них не хватит сил для того, чтобы воплотить эти планы в жизнь, заключил государственный деятель.