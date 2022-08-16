Рогов призвал украинцев уезжать с территорий, подконтрольных режиму Зеленского

Власти Запорожской области призвали население, проживающее в подконтрольных президенту Украины Владимиру Зеленскому регионах, перебираться на освобождённые территории.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов напомнил, что зима уже близко. По его словам, в городе Запорожье, который пока остаётся под контролем Киева, уже отключили централизованную подачу горячей воды. Как пояснил представитель ВГА, отопительный сезон там будет сорван.

"Если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобождённые территории", — сказал Рогов.

Он пообещал обеспечить их теплом и горячей водой. Помимо этого, член главного совета ВГА добавил, что в Запорожской области начали строить газопровод, по которому планируется запустить подачу голубого топлива из РФ.

Ранее Рогов предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ.