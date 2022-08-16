Дипломат Кабулов: угнанные из Афганистана вертолёты не должны попасть на Украину

Для России важно, чтобы вертолёты, на которых афганские военные сбежали в Узбекистан и Таджикистан, не попали на Украину. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В интервью РИА Новости он отметил, что в прошлом году афганские военачальники перегнали порядка 60 самолётов и вертолётов в Таджикистан, а также ещё около 40-50 в Узбекистан.

"Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолёты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана", — сказал представитель МИД РФ.

В августе 2021 года пилоты ВВС Афганистана сбежали в Узбекистан в связи с приходом к власти движения "Талибан"*.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.