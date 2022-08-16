Myśl Polska: Польша представит провал Киева в СВО как триумф — победа и точка

Несмотря на исход спецоперации на Украине, даже масштабное поражение Киева польские СМИ представят обществу как стратегическую победу и триумф Незалежной над Россией, заявил политолог Конрад Ренкас. По его мнению, Польша не может допустить сомнений среди граждан в верности решений правительства.

Политолог подчеркнул, что даже после окончания спецоперации, информация будет подвергаться жёсткой цензуре.

"Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа", — написал Ренкас в колонке для Myśl Polska. — Любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!".

По мнению политолога, такие "игры" пропаганды очень опасны. В Польше растёт недоверие к правительству на фоне "сказок о неизбежной победе Киева", а неэффективная пропаганда может только усугубить положение.