Экс-глава МИД Финляндии: ссоры в ЕС из-за выдачи виз только на руку Путину

Недавнее требование президента Украины Владимира Зеленского, запретить россиянам выдавать визы в страны Евросоюза, может запустить раскол в союзе, заявил бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. Он подчеркнул, что чем больше разногласий в Европе, тем выгоднее становятся позиции России.

По словам экс-министра, в данном ключе Германия выбрала более лояльный путь и призвала не вводить для россиян запрет на въезд в ЕС, тогда как финны заняли жёсткую позицию.

"Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии", — заявил Туомиоя. — При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придётся только на руку Путину".

Ранее Pravda. Ru цитировала мнение иностранных экспертов в контексте запрета выдачи виз в ЕС для россиян. Так, к примеру, американские аналитики назвали подобный шаг "расистским и ошибочным".