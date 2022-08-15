Россия применила санкции к Чехии и Болгарии из-за сотрудничества с ВСУ

Россия аннулировала лицензии на ремонт вертолётов типа "Ми" у предприятий Чехии и Болгарии. Европейским странам ставят в вину сотрудничество с Украиной.

Об этом решении рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Россия заморозила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства в недружественных странах.

Руководитель ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев отметил, что Москва направила странам, передававшим Украине российскую продукцию военного назначения, ноты о недопустимости подобных действий.

"У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа "Ми"", — отметил Шугаев в рамках форума "Армия-2022".

Глава ФСВТС назвал передачу ранее поставленных Афганистану вертолётов российского производства Украине незаконной.

Ранее сообщалось, что российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ.