Россия аннулировала лицензии на ремонт вертолётов типа "Ми" у предприятий Чехии и Болгарии. Европейским странам ставят в вину сотрудничество с Украиной.
Об этом решении рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Россия заморозила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства в недружественных странах.
Руководитель ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев отметил, что Москва направила странам, передававшим Украине российскую продукцию военного назначения, ноты о недопустимости подобных действий.
"У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа "Ми"", — отметил Шугаев в рамках форума "Армия-2022".
Глава ФСВТС назвал передачу ранее поставленных Афганистану вертолётов российского производства Украине незаконной.
Ранее сообщалось, что российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ.
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