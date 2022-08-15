"Без шансов": американский военный признал, что Киев в патовой ситуации

Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода, считает подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, попытка Соединённых Штатов остановить Россию при помощи санкций провалилась.

По словам Дэвиса, США абсолютно зависимы от санкций: "Если что-то происходит на международном уровне, санкции — это первое, что приходит на ум, прежде чем будут проанализированы последствия или возможности".

Он подчеркнул, что такая зависимость от санкций одна из самых больших ошибок американской политики. По его словам, власти США не знают, можно ли чего-то добиться с помощью санкций.

В разговоре в эфире Fox News с ведущей шоу бывшей конгрессвуман Тулси Габбард подполковник в отставке заявил, что у Украины нет никаких шансов, никаких военных вариантов, что она сможет стать победителем в конфликте.

"Мы должны быть честны в этом. Так что если вы сохраните эти санкции, и они навредят нам больше, чем Путину, то вы попали прямо в точку, потому что санкции ограничили количество нефти, которую продавали русские, и это увеличило количество денег, которые они заработали", — заявил Дэвис.

По его мнению, санкции на Россию не действуют, зато есть большие проблемы у Европы. И по прогнозу подполковника в отставке, "скоро всё будет еще хуже, и это может отразиться и на нашей стране".

Стоит заметить, что многие эксперты на Западе сейчас настроены весьма пессимистично относительно экономических перспектив. Проблемы с поставками энергоносителей, инфляция, рост цен на продовольствие и топливо — всё это даёт значительное количество поводов для отнюдь нерадужных прогнозов.

Власти государств Евросоюза призывают сограждан к экономии, дабы сократить потребление топлива. В первую очередь, речь о природном газе. В ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15 процентов, то есть порядка 45 млрд кубометров в год. Впрочем, пока никто не может сказать, что из этого получится на практике.