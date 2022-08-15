В США придумали способ, как свести на нет успехи СВО: десять Чернобылей

США, капитально вложившиеся в проект "Украина", не могут допустить того, чтобы российская СВО завершилась победой. Поэтому теперь, когда уже очевидно, что никакая помощь западных союзников Незалежной на пользу не идёт, Белый дом придумал катастрофический план, который обнулит все успехи наших военных.

Об этом сегодня пишет "Московский комсомолец".

По мнению автора материала, вашингтонские стратеги готовы сделать ставку на второй Чернобыль на территории Украины. И ВСУ, с готовностью взяв под козырек, с упорством, достойным лучшего применения, обстреливают ЗАЭС. Если вдруг какой-то из ударов достигнет желаемой цели, ответственность за катастрофу сразу возложат на Россию.

Москва со своей стороны пытается достучаться до мировой общественности. На прошлой неделе тема ракетных ударов по крупнейшей в Европе АЭС была вынесена на обсуждение Совбеза ООН, направлено обращение в МАГАТЭ. Но Запад глух. Хотя даже некоторые украинские СМИ уже рисуют картины возможной катастрофы.

Так, со ссылкой на Лалу Тарапакину, советницу министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, рассказывают, что в "рванувшем" в Чернобыле четвертом энергоблоке было около двух тысяч топливных сборок — атомного "горючего". А на Запорожской АЭС в шести реакторах и хранилище отработанного топлива их порядка 18 тысяч.

Вывод: последствия в случае аварии будут в десять раз мощнее, чем в 1986 году, площадь зоны отчуждения составит — по самым оптимистичным прогнозам — до 30 тысяч кв км. Десять Чернобылей.

А площадь потенциальной загрязненной территории — три Украины.

Но ни власти Киева, ни их бонз за океаном это, похоже, не пугает. Они ж Россию обвинят.