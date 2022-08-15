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Салуцкий: благодаря ЗАЭС Зеленский понял, что дело идёт к концу 

Мир

Благодаря конфликту вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Зеленский понял, что дело идёт к концу. Об этом заявил глобальный эксперт "Альянса Цивилизаций" ООН, писатель Анатолий Салуцкий, комментируя Pravda.Ru статью The Guardian, в которой заявляется, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой.

Салуцкий: благодаря ЗАЭС Зеленский понял, что дело идёт к концу 

Салуцкий заявил, что из-за суматохи, которая развернулась вокруг ЗАЭС, у президента Украины Владимира Зеленского началась истерика. По мнению эксперта, причина истерики — понимание того, что дело идёт к своему логическому концу. Салуцкий отметил, что помимо этого он улавливает за истерикой Зеленского ещё и конфликт США с Европой.

"Потому что Америке на этот конфликт плевать, на атомную станцию, а Европе — нет. Тут уже очень серьёзная вещь. Поэтому Америка может негласно подзуживать Зеленского, увеличивать нажим на обстрел атомной станции. А для Европы это страшно", — заявил Салуцкий.

По словам Салуцкого, когда именно СВО придёт к своему логическому завершению, сказать трудно. Эксперт заявил, что разные люди вкладывают разный смысл в слово "победа". По его мнению, победой можно будет назвать исчезновение Зеленского из Киева. Это может произойти не благодаря наступательным операциям, а именно из-за того, что Запад будет вынужден отказаться от поддержки Зеленского, заключил Салуцкий.

Ранее британский обозреватель Саймон Тисдалл в статье для издания The Guardian заявил, что Европу всё больше беспокоит энергетический кризис, а не желание Киева победить в СВО. Поэтому Европа, охваченная паникой, может нанести удар в спину уже этой зимой.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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