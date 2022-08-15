Newsweek: США могут лишиться миллиардов долларов из-за Украины

США совершили на Украину ту же самую ошибку, что и в Афганистане, — потратили на поддержку киевского режима миллиарды долларов, которые не окупятся, написал в статье для издания Newsweek аналитик Том О'коннор.

По данным автора, поддержка режима в Афганистане обошлась США в 134 миллиарда долларов. Когда Вашингтон вывел американский военный контингент из страны, то оказалось, что 19 миллиардов долларов были разворованы или потрачены не на те цели, для которых предназначались изначально.

После Афганистана США нашли для себя новую статью расходов — Украину. Эта история может закончиться так же — многомиллиардными финансовыми убытками, считает Том О'коннор.

"Миллиарды долларов американской помощи исчезли в Афганистане, будет ли точно так же на Украине?" — вопрошает автор материала.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко заявил, что никто не следит за дальнейшей судьбой финансовых траншей, которые Вашингтон переводит Киеву. Эта ситуация напомнила ему то, что происходило в Афганистане, куда США вложили много миллиардов, но в итоге лишились значительной части из них.

"Когда так быстро вкладывают столько денег в одну страну, следует с самого начала подумать о надзоре. И я не вижу этого сейчас", — отметил Сопко.

Он напомнил, что международные организации фиксируют высокий уровень коррупции на Украине. Если окажется, что Киев похищал средства, которые Вашингтон давал ему, то разразится большой коррупционный скандал, и Украина может лишиться финансовой поддержки со стороны США, отметил полковник Корпуса морской пехоты США Марк Кансиан.