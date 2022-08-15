Хроленко: на обучение офицеров ВСУ в Польше потребуются месяцы

Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что на обучение офицеров ВСУ в Польше уйдут месяцы.

Оценивая перспективы обучения украинских военных в Польше или Румынии, эксперт заявил, что на подготовку низших чинов могут уйти месяцы. Таким образом, когда они вернутся, специальная военная операция (СВО) может уже вовсе завершиться или будет уничтожено достаточное количество бойцов ВСУ.

"Да, это тяжелая работа. Мы о ней почти не знаем, за исключением сводок Минобороны РФ и отдельных фото и видео. Это тяжелейшая, но такая необходимая работа для выполнения задач СВО", — заявил он в беседе с "Украиной.ру".

Он заявил, что на подготовку только лейтенантов может уйти четыре-пять лет. Хроленко отметил, что у киевского режима нет столько времени