Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В США придумали способ, как свести на нет успехи СВО: десять Чернобылей
Полицейские задержали россиянина за плантацию конопли в квартире
В Москве предупредили посольства США и Британии: ответ за "Лепестки" неизбежен
Салуцкий: благодаря ЗАЭС Зеленский понял, что дело идёт к концу 
Салуцкий: Путин специально не торопит события в СВО
Российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ
Российский депутат призвала выплачивать детям участников спецоперации стипендии
В Сети появилась фотография с Пригожиным в Попасной после удара ВСУ
Newsweek: США могут лишиться миллиардов долларов из-за Украины

Хроленко: на обучение офицеров ВСУ в Польше потребуются месяцы

Мир

Военный эксперт Александр Хроленко заявил, что на обучение офицеров ВСУ в Польше уйдут месяцы.

Оценивая перспективы обучения украинских военных в Польше или Румынии, эксперт заявил, что на подготовку низших чинов могут уйти месяцы. Таким образом, когда они вернутся, специальная военная операция (СВО) может уже вовсе завершиться или будет уничтожено достаточное количество бойцов ВСУ.

"Да, это тяжелая работа. Мы о ней почти не знаем, за исключением сводок Минобороны РФ и отдельных фото и видео. Это тяжелейшая, но такая необходимая работа для выполнения задач СВО", — заявил он в беседе с "Украиной.ру".

Он заявил, что на подготовку только лейтенантов может уйти четыре-пять лет. Хроленко отметил, что у киевского режима нет столько времени

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику

Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.

La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Силовые структуры
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"
Мир. Новости мира
Ходарёнок: ВСУ подставили США, ударив из HIMARS по Запорожской АЭС
Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева Андрей Николаев Зерно и АЭС: Украина ловко тянет время по ходу спецоперации Андрей Николаев Любовь Александровна Степушова США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала Любовь Александровна Степушова
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Силовые структуры
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Мир. Новости мира
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Последние материалы
Российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ
Российский депутат призвала выплачивать детям участников спецоперации стипендии
Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских
В Сети появилась фотография с Пригожиным в Попасной после удара ВСУ
Newsweek: США могут лишиться миллиардов долларов из-за Украины
Ваджра: Бессмысленный проект Украина завершает распад
Продление мобилизации на Украине увеличивает ненависть к Зеленскому
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
Власти Энергодара сообщили о взрывах у Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ
Режиссёр Бортко призвал закрыть киностудии Зеленского в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников