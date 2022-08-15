Газополитическое совпадение: Поставки газа РФ в Латвию прекратились

Поставки российского газа в Латвию снова заморозились. Как сообщает издание EADaily, это случилось на следующий день после того, как власти Латвии объявили РФ "государством-спонсором терроризма".

С 12 августа "Газпром" остановил поставки голубого топлива в Латвию. Прибалтийская страна в августе получала газ лишь неделю. Каждые сутки поставлялось из России около 4,7 млн кубометров.

11 августа в Латвии вступили в силу изменения в закон об энергетике, который означает отказ от поставок газа из России в 2023 году.