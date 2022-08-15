Поставки российского газа в Латвию снова заморозились. Как сообщает издание EADaily, это случилось на следующий день после того, как власти Латвии объявили РФ "государством-спонсором терроризма".
С 12 августа "Газпром" остановил поставки голубого топлива в Латвию. Прибалтийская страна в августе получала газ лишь неделю. Каждые сутки поставлялось из России около 4,7 млн кубометров.
11 августа в Латвии вступили в силу изменения в закон об энергетике, который означает отказ от поставок газа из России в 2023 году.
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