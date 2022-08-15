NI: притязания России в Чёрном море угрожают существованию Украины

Киев ожидает катастрофа, если Украина лишится доступа к Чёрному морю в результате российской спецоперации. Об этом заявил научный сотрудник разведывательного проекта Белферовского центра Илья Тимченко. По его мнению, силы НАТО должны увеличить своё присутствие в регионе.

Если российские войска освободят Донбасс и возьмут под контроль всё побережье, то само существование Украины окажется под угрозой, заявил Тимченко.

"Украина, лишившись доступа к Чёрному морю, получит катастрофический удар и превратится в государство-обрубок", — отметил эксперт в издании The National Interest.

Он призвал страны коллективного Запада усилить антироссийские санкции, а также поставлять для ВСУ как можно больше ракетных систем, истребителей и комплексов противовоздушной обороны.