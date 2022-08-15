Двое российских криминальных авторитетов решили принять участие в спецоперации на Украине, но с другой стороны. Для этого они отправились в Киев, где попытались вступить в так называемый "Добровольческий батальон". Об этом сообщает служба безопасности Украины.
Поучаствовать в СВО представителям уголовного мира не удалось. СБУ задержало граждан РФ и выдворила на родину.
Сообщается, что один из россиян состоял в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) как криминальный авторитет, причастный к тяжким преступлениям. Другой — рецидивист, судимый, в том числе и за убийство.
Ранее наёмник из Дании пожаловался, что власти Украины хотят "вышвырнуть" его из страны.
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