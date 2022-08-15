Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трёх областях Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в трёх регионах.

Соответствующие кадровые изменения произошли в Киевской, Львовской и Тернопольской областях, следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского.

"Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области", — сказано в одном из документов.

Кроме того, глава Украины уволил Артёма Бондаренко, который работал начальником управления СБУ во Львовской области, а также Юрия Борейчека, занимавшего аналогичный пост в Тернопольской области. При этом в указах не сообщаются причины увольнения.

В июле Зеленский своими указами снял с должностей генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и руководителя СБУ Ивана Баканова. По предварительным данным, их заподозрили в контактах с Россией.