Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в трёх регионах.
Соответствующие кадровые изменения произошли в Киевской, Львовской и Тернопольской областях, следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского.
"Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области", — сказано в одном из документов.
Кроме того, глава Украины уволил Артёма Бондаренко, который работал начальником управления СБУ во Львовской области, а также Юрия Борейчека, занимавшего аналогичный пост в Тернопольской области. При этом в указах не сообщаются причины увольнения.
В июле Зеленский своими указами снял с должностей генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову и руководителя СБУ Ивана Баканова. По предварительным данным, их заподозрили в контактах с Россией.
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