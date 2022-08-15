Захарова обвинила администрацию Байдена в игнорировании обысков у Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Белый дом за отсутствие комментариев по поводу обысков у бывшего американского лидера Дональда Трампа. При этом администрация действующего президента США Джо Байдена высказалась о деле баскетболистки Бриттни Грайнер, подчеркнула российский дипломат.

"Полная тишина, хотя речь идёт об американском правосудии и правоохранительных органах", — сказала Захарова.

По её мнению, Белый дом должен не только публично отреагировать на действия ФБР в отношении Трампа, но и усомниться в существовании секретных документов, которые, по словам сотрудников спецслужбы, политик хранил в имении Мар-а-Лаго.

Ранее Захарова назвала обвинения против экс-руководителя США "диктатурой либерализма".