Сладков: Лукашенко может стать посредником в переговорах Запада с Россией

Запад хочет организовать Минские переговоры, но не Украины с Донбассом, а свои с Москвой. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Похоже, белорусская площадка может стать одним из вариантов этого проекта, считает репортёр. Скоро зима, топить надо, а где взять газ? Конечно, условно, в Белоруссии, заметил он в своём Telegram-канале.

По мнению военкора, президент Республики Александр Лукашенко снова может стать посредником в вынужденных для Запада переговорах.

Однако верить этим "цивилизованным людям", которые уже столько раз обманывали Россию, и договариваться с ними не стоит, считает журналист.

"Владимир Путин в прошлом году все наши условия изложил, читайте обращение России к США и НАТО. Выполнят, пускай приходят", — заключил Сладков.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Запад начинает прощупывать Белоруссию на предмет готовности к сотрудничеству. Политик считает, что в Европе начинается "отрезвление". Он отметил, что экспорт продукции из Республики сильно вырос за последние полгода, несмотря на введённые Западом санкции.