Кличко призвал киевлян запасаться тёплыми вещами к зиме

Предстоящей зимой в Киеве будут топить хуже. Об этом предупредил мэр города Виталий Кличко. Он также призвал украинцев запасаться тёплыми вещами.

"Прошу каждого подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18", — заявил мэр в интервью украинскому изданию "Бабель".

Перебои, по его словам, могут возникнуть и с электричеством. Но на этот случай есть генераторы, пояснил он. И добавил, что если отопления или газа не будет, то власти задействуют запасы мазута, что позволит какое-то время функционировать автономно.

Однако это достаточно короткий промежуток времени, за который нужно будет успеть решить проблему, заметил мэр.

Ранее Кличко сообщил, что собирается официально развестись со своей женой Натальей, с которой прожил в браке более 25 лет.