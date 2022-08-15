Володин: Киев не может выполнять обязательства перед украинцами без ЕС и США

Киев не в силах выполнять свои обязательства перед гражданами Украины без помощи Запада. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, Украина лишилась финансовой самостоятельности и стала банкротом. Как пояснил политик, собираемые налоги формируют всего 40 процентов государственного бюджета, свыше 60 процентов которого идут на расходы для ВСУ.

"Ежемесячный дефицит — пять миллиардов долларов", — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что Киев уже не может без вмешательства Евросоюза и США регулировать экономическую ситуацию в стране.

Ранее Володин сообщил, что ответственность за последствия атак украинских военных на Запорожскую атомную электростанцию должна лежать на американском лидере Джо Байдене и украинском президенте Владимире Зеленском. Действия Вашингтона и Киева способны привести к ядерной катастрофе, считает спикер Госдумы.