Польский обозреватель Конрад Ренкас рассказал в своей статье, что думают поляки об украинских беженцах и спецоперации в целом на самом деле. Статью публикует издание Myśl Polska.
Журналист приводит цифры опроса, согласно которым по-прежнему считают правильной помощь беженцам 84% поляков. И им всё так же сочувствуют. Однако 56% граждан Польши считают, что страна не справится и не должна поддерживать их "на протяжении всего конфликта”.
"До сознания поляков дошло наконец, что этот кризис будет продолжаться, и его цена становится всё более обременительной для повседневной жизни поляков", — делает вывод Ренкас.
По его словам, всё больше поляков выступают за то, чтобы конфликтующие стороны достигли мирного соглашения, даже если ради этого Украине придётся пойти на территориальные уступки.
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