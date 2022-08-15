Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО

Польский обозреватель Конрад Ренкас рассказал в своей статье, что думают поляки об украинских беженцах и спецоперации в целом на самом деле. Статью публикует издание Myśl Polska.

Журналист приводит цифры опроса, согласно которым по-прежнему считают правильной помощь беженцам 84% поляков. И им всё так же сочувствуют. Однако 56% граждан Польши считают, что страна не справится и не должна поддерживать их "на протяжении всего конфликта”.

"До сознания поляков дошло наконец, что этот кризис будет продолжаться, и его цена становится всё более обременительной для повседневной жизни поляков", — делает вывод Ренкас.

По его словам, всё больше поляков выступают за то, чтобы конфликтующие стороны достигли мирного соглашения, даже если ради этого Украине придётся пойти на территориальные уступки.