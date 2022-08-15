Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.
Накануне полковник в отставке ВС Бельгии Роджер Хаузен признал, что украинская армия не имеет физической возможности нанести ущерб Крыму, включая главную базу ЧФ РФ в Севастополе. Как оказалось, российский флот не только достаточно защищён, но и готов отстаивать интересы страны в Мировом океане.
"Российский флот провёл очень смелую операцию: перекрыл пролив Отранто и не позволил американскому авианосцу USS Harry Truman в составе группы кораблей НАТО пройти в Адриатику", — сообщило итальянское издание La Repubblica.
Автор материала уточняет, что русский крейсер проводит манёвры в Средиземноморье, а потому авианосная группировка Североатлантического альянса выстроилась в линию в Ионическом море и ждёт их окончания.
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