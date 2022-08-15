Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров занимал доминирующую позицию на переговорах с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Такое мнение выразил член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.
В интервью изданию Espreso он отметил, что Джонсон проявлял слабость на встречах с главой МИД России.
"Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже понять не мог, что происходит", — указал Брайант.
Член парламента также назвал бывшего премьера Британии "ужасным лжецом", добавив, что негативно относится к этому политику.
Ранее сообщалось, что отставка Джонсона может неблагоприятно отразиться на положении официального Киева. По данным Politico, власти Украины потеряли "лучшего друга" в лице бывшего премьер-министра Великобритании. Кроме того, в материале отмечается, что практически все европейские лидеры "праздновали" уход Джонсона с поста.
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