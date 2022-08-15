Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов призвал объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС из-за частых атак ВСУ
Экс-президент Афганистана объяснил свой побег унижениями талибов*
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Артиллерия РФ накрыла позиции ВСУ в Артёмовске: более сотни взрывов
Baijiahao: секретный список гостей Путина заставил Запад нервничать
Баранец: в США паника из-за новой российской ЭМИ-пушки
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Политик из Британии Браянт: Лавров переигрывал ничего не понимающего Джонсона
Германия готовится к войне с Россией: бундесвер заказал мишени в виде танков РФ

Трампа возмутили действия ФБР при обыске: рылись в личных вещах жены

Мир

Экс-президента США Дональда Трампа возмутило поведение спецагентов ФБР во время обыска его имения во Флориде. Как заявил политик, правоохранительные органы перерыли шкафы его супруги Милании Трамп, в том числе и с очень личными вещами.

Как подчеркнул бывший лидер нации, агенты разворошили туалет жены без свидетелей.

"Агенты даже рылись в туалетах жены без присутствия кого-либо", — возмутился Трамп на своей платформе в Сети.

Кроме того, по словам политика, все документы, которые, нашли агенты рассекречены и не имеют никакой "конфиденциальной ценности" для действующего правительства США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Популярное
Силовые структуры
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине

Вашингтон нашёл способ как свести на нет все успехи российской армии в спецоперации — устроить второй Чернобыль.

США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Ходарёнок: ВСУ подставили США, ударив из HIMARS по Запорожской АЭС
Мир. Новости мира
Ходарёнок: ВСУ подставили США, ударив из HIMARS по Запорожской АЭС
Силовые структуры
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Мир. Новости мира
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Энергетики Украины: если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП
Мир. Новости мира
В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"
Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
Силовые структуры
Боевики "Кракена"* бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
Последние материалы
Трампа возмутили действия ФБР при обыске: рылись в личных вещах жены
Германия готовится к войне с Россией: бундесвер заказал мишени в виде танков РФ
Пушков: грядущая зима станет важным тестом для Германии из-за ситуации с газом
В зоне проведения СВО на Украине появились ЗРК С-350 "Витязь"
Депутат Рады Гончаренко: Киев обсудил с Лондоном уничтожение Крымского моста
В Белоруссии сообщили о сигналах с Запада: готовы сотрудничать
В Херсоне объяснили, как Киев отмывает деньги Запада: контрнаступления-пустышки
Кевехази: Венгрия должна выйти из ЕС и НАТО в пользу БРИКС — хватит с нас Запада
Аналитик Лоуренс: идея запретить въезд россиянам в Европу выглядит "нездоровой"
В МИД РФ предупредили США о полном разрыве дипломатических отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников