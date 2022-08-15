Трампа возмутили действия ФБР при обыске: рылись в личных вещах жены

Экс-президента США Дональда Трампа возмутило поведение спецагентов ФБР во время обыска его имения во Флориде. Как заявил политик, правоохранительные органы перерыли шкафы его супруги Милании Трамп, в том числе и с очень личными вещами.

Как подчеркнул бывший лидер нации, агенты разворошили туалет жены без свидетелей.

"Агенты даже рылись в туалетах жены без присутствия кого-либо", — возмутился Трамп на своей платформе в Сети.

Кроме того, по словам политика, все документы, которые, нашли агенты рассекречены и не имеют никакой "конфиденциальной ценности" для действующего правительства США.