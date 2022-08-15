Германия готовится к войне с Россией: бундесвер заказал мишени в виде танков РФ

Министерство обороны Германия заказало у австралийской компании макеты российских танков, чтобы использовать их в качестве мишеней на учениях.

"GaardTech направила первые роботизированные вражеские машины в Федеральные вооруженные силы Германии для участие в имитации боевых действий", — сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

По словам производителя, автоматические макеты с сенсорным управлением достаточно реалистично изображают тяжёлую технику противника на поле боя, что позволит немецкой армии получить необходимые военные навыки, не подвергая личный состав бундесвера опасности.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил оказать техническую поддержку украинскому флоту. В качестве военной помощи пограничной службе Незалежной были переданы четыре моторные лодки, которые строили украинскому бюджету 2,2 млн гривен.