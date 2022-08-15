Пушков: грядущая зима станет важным тестом для Германии из-за ситуации с газом

Зима покажет, сможет ли Германия выжить в ситуации дефицита российского газа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, немецкие эксперты дают крайне неутешительные прогнозы для ФРГ. При этом Пушков подчеркнул: власти Германии продолжают утверждать, что страна переживёт зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из РФ.

"Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом", — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что Берлин планировал закупить газ у Катара вместо российских энергоресурсов, однако эти планы провалились. По информации DWN, переговоры завершились неудачей, ведь Катар принял решение увеличить газовые поставки Италии. В материале издания сказано, что вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек "выставил себя дураком", не сумев договориться с Дохой.