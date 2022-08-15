Лидеры стран Восточной Европы показали пренебрежительное отношение к России, и Западу не стоит ориентироваться на заявления о запрете въезда в государства ЕС и западные территории, заявил американский журналист и публицист Патрик Лоуренс.
По мнению Лоуренса, Европа из-за своей предвзятости преследует "нездоровую" маниакальную идею наказать всех россиян без исключения.
"Внезапно все подумали, что это хорошая идея — начать закрывать доступ всем россиянам в Европу. Да, никаких больше россиян в Европе, потому что… они — россияне", — пояснил публицист в статье для Scheer-Post. — Это нездорово. В этих предложениях прослеживается патология. Мы слушаем отчаявшихся, неуверенных, раздражённых людей".
Как подчеркнул аналитик, в большей степени подобные русофобские высказывания всё чаше звучат в:
"Последнее, что нужно делать с людьми, страдающими от патологий, это прислушиваться к ним так, будто они глубоко разбираются в тех вопросах, которые их тревожат", — резюмировал Лоуренс.
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