Аналитик Лоуренс: идея запретить въезд россиянам в Европу выглядит "нездоровой"

Лидеры стран Восточной Европы показали пренебрежительное отношение к России, и Западу не стоит ориентироваться на заявления о запрете въезда в государства ЕС и западные территории, заявил американский журналист и публицист Патрик Лоуренс.

По мнению Лоуренса, Европа из-за своей предвзятости преследует "нездоровую" маниакальную идею наказать всех россиян без исключения.

"Внезапно все подумали, что это хорошая идея — начать закрывать доступ всем россиянам в Европу. Да, никаких больше россиян в Европе, потому что… они — россияне", — пояснил публицист в статье для Scheer-Post. — Это нездорово. В этих предложениях прослеживается патология. Мы слушаем отчаявшихся, неуверенных, раздражённых людей".

Как подчеркнул аналитик, в большей степени подобные русофобские высказывания всё чаше звучат в:

Эстонии,

Латвии,

Литве,

Чехии,

Украине.

"Последнее, что нужно делать с людьми, страдающими от патологий, это прислушиваться к ним так, будто они глубоко разбираются в тех вопросах, которые их тревожат", — резюмировал Лоуренс.