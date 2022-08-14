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"Русский союз Латвии" об угрозе депортации граждан РФ: Лагеря для инакомыслящих

Мир

Глава партии "Русский союз Латвии" Андрей Ларионов отреагировал на угрозы президента Латвии Эгила Левитса аннулировать виды на жительства для россиян.

Заявление лидера Латвии вызвало тревогу русских жителей государства.

"Я предполагаю, что в планах наших правителей — принудительная депортация из страны всех граждан РФ", — написал в своём микроблоге член оппозиционной партии "Русский союз Латвии" Андрей Ларионов.

Он отметил, что его не удивит создание в Латвии "концентрационных лагерей для инакомыслящих".

Ранее глава Латвии Эгил Левитс пригрозил, что пересмотрит уже выданные виды на жительство и визы тем, кто поддерживает "российскую агрессию".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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