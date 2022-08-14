NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает западные страны

Партнёрские отношения президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывают раздражение на Западе. Об этом пишет The New York Times.

Автор материала Стивен Эрлангер отметил, что сотрудничество Путина и Эрдогана создаёт "значительную брешь в дамбе санкций", которую пытаются создать западные страны.

"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО", — сказано в материале.

Журналист также напомнил, что Анкара не поддерживает санкционную политику Запада и планирует работать с российскими банками, в отношении которых были приняты ограничительные меры. Кроме того, он подчеркнул: сотрудничество с РФ выгодно для Эрдогана, ведь Турция получает дешёвую энергию и имеет большую прибыль от сделок с российскими предпринимателями.

Взаимные вызовы сблизили президентов России и Турции, заключил Эрлангер.