Партнёрские отношения президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывают раздражение на Западе. Об этом пишет The New York Times.
Автор материала Стивен Эрлангер отметил, что сотрудничество Путина и Эрдогана создаёт "значительную брешь в дамбе санкций", которую пытаются создать западные страны.
"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО", — сказано в материале.
Журналист также напомнил, что Анкара не поддерживает санкционную политику Запада и планирует работать с российскими банками, в отношении которых были приняты ограничительные меры. Кроме того, он подчеркнул: сотрудничество с РФ выгодно для Эрдогана, ведь Турция получает дешёвую энергию и имеет большую прибыль от сделок с российскими предпринимателями.
Взаимные вызовы сблизили президентов России и Турции, заключил Эрлангер.
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