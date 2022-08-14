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Стремоусов: киевский режим агонизирует, пытаясь террором сорвать референдум

Мир

Киев продолжает терроризировать население Херсонской области. Украинская власть надеется, что обстрелы сорвут референдум о вступлении региона в состав РФ.

Стремоусов: киевский режим агонизирует, пытаясь террором сорвать референдум

Боевики ВСУ регулярно атакуют города, разрушают инфраструктуру и мешают налаживать мирную жизнь. Националисты пытаются лишить бывших граждан Украины возможности использовать законное право на самоопределение, уверен заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население", — отметил он в интервью РИА "Новости".

Террором украинские власти добиваются обратного, всё больше жителей Херсонщины хотят, чтобы область стала частью России.

"Это осознает киевский режим, поэтому бьется в агонии", — добавил Стремоусов.

Ранее глава региона рассказал, что херсонские предприниматели хотят полностью избавиться от украинской гривны и перевести все расчёты с населением области в российские рубли.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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