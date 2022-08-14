МВД Украины ожидает взрывного роста числа особо тяжких преступлений в стране

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полиция зафиксировала рост количества особо тяжких преступлений в стране, и их число продолжает увеличиваться.

"Мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно по определенным категориям преступлений", — рассказал он в интервью местным СМИ.

По словам министра, это касается убийств, воровства, угона автотранспорта и незаконного оборота оружия.

Можно с уверенностью предположить, что криминализация украинского общества связана с бесконтрольной раздачей вооружения гражданским лицам. Несмотря на это, МВД страны ратует за принятие закона о легализации оружия на Украине.

Ранее стало известно, что мобилизованные украинцы отказываются отправляться на передовую и вступают в перестрелки с националистами. Как отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уже скоро оружие в руках мирного населения повернётся против киевского режима.