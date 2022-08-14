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DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась

Мир

Немецкие власти рассчитывали, что альтернативой российскому газу станут поставки из Катара, однако, выяснилось, что переговоры не увенчались успехом. Вместо Берлина голубое топливо получает Италия, а политики ФРГ "выставили себя дураками", заявили немецкие аналитики.

DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Германию и даже побывал с визитом на Ближнем Востоке.

"Но ничего не вышло. Вместо этого Катар поставляет больше газа в Италию", — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. — Министр Хабек выставил себя дураком своей поездкой в ​​Катар".

Как подчеркнули авторы статьи, Хабек "вроде бы" договорился с Дохой о поставках в мае, но объём голубого топлива не был оговорён. При этом контракты заключены так и не были. Берлин сделал ставку на возобновляемые источники энергии.

Италия, в свою очередь, дала согласие на долгосрочное сотрудничество.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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