DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась

Немецкие власти рассчитывали, что альтернативой российскому газу станут поставки из Катара, однако, выяснилось, что переговоры не увенчались успехом. Вместо Берлина голубое топливо получает Италия, а политики ФРГ "выставили себя дураками", заявили немецкие аналитики.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Германию и даже побывал с визитом на Ближнем Востоке.

"Но ничего не вышло. Вместо этого Катар поставляет больше газа в Италию", — пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. — Министр Хабек выставил себя дураком своей поездкой в ​​Катар".

Как подчеркнули авторы статьи, Хабек "вроде бы" договорился с Дохой о поставках в мае, но объём голубого топлива не был оговорён. При этом контракты заключены так и не были. Берлин сделал ставку на возобновляемые источники энергии.

Италия, в свою очередь, дала согласие на долгосрочное сотрудничество.