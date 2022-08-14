Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал документы, которые согласовывают возможность Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщили в Елисейском дворце. Как подчеркнули французские власти, шведы и финны имеют право на защиту блока.

Кроме того, в администрации пояснили, что вступление в НАТО — суверенное право Финляндии и Швеции.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесёт значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнёров", — сообщили в пресс-службе администрации французского лидера.

Какая конкретно "угроза" стоит перед лицом финнов и шведов, французские власти не уточнили.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что документ-согласие на вступление двух государств в Североатлантический альянс подписал и президент США Джо Байден. Сенат ратифицировал документ без возражений.