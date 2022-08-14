Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
DWN: попытка ФРГ закупить газ у Катара вместо топлива из РФ провалилась
Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия предоставит модернизированный катер "Раптор" по итогам испытаний в СВО
Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты
Коротченко предложил помножить экономику Латвии на ноль
Галкин вслед за Хаматовой отрёкся от госнаград: "Раболепство"
19FortyFive: атаки на Россию под Херсоном обернутся катастрофой для ВСУ
Экс-офицер ЦРУ Бустаманте: Россия побеждает не только Украину, но и Запад
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал документы, которые согласовывают возможность Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс, сообщили в Елисейском дворце. Как подчеркнули французские власти, шведы и финны имеют право на защиту блока.

Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов

Кроме того, в администрации пояснили, что вступление в НАТО — суверенное право Финляндии и Швеции.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесёт значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнёров", — сообщили в пресс-службе администрации французского лидера.

Какая конкретно "угроза" стоит перед лицом финнов и шведов, французские власти не уточнили.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что документ-согласие на вступление двух государств в Североатлантический альянс подписал и президент США Джо Байден. Сенат ратифицировал документ без возражений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Популярное
Силовые структуры
Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.

Игорь Стрелков задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Силовые структуры
Военкор Руденко: Зеленский приказал выводить боевые части из Донбасса
Военные новости
NetEase: Россия может унизить страны НАТО секретным козырем Шойгу
Общество
Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике
Любовь Александровна Степушова Засуха в Европе ударила по всем отраслям промышленности Любовь Александровна Степушова Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Александр Германович Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Германович Артамонов
Силовые структуры
Арестович о провале ВСУ в Херсонской области: "Россияне постарались"
Силовые структуры
Пленные солдаты ВСУ приняли решение остаться на подконтрольной РФ территории
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Силовые структуры
Легендарные бронетранспортёры из США намертво застряли в полях Донбасса
Последние материалы
Вслед за Байденом Макрон подписал протоколы на членство в НАТО финнов и шведов
Постпредство РФ: ООН не смогла внятно объяснить блокировку визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия предоставит модернизированный катер "Раптор" по итогам испытаний в СВО
Отчёт Amnesty International о нарушениях ВСУ проверят независимые эксперты
Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ
Коротченко предложил помножить экономику Латвии на ноль
Галкин вслед за Хаматовой отрёкся от госнаград: "Раболепство"
Обыски у Трампа могут стать детонатором назревшей в США революционной ситуации
19FortyFive: атаки на Россию под Херсоном обернутся катастрофой для ВСУ
Экс-офицер ЦРУ Бустаманте: Россия побеждает не только Украину, но и Запад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников