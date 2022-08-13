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Коротченко предложил помножить экономику Латвии на ноль

Мир

Латвийский Сейм 11 августа принял решение объявить Россию "спонсором терроризма". По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, ответ на это должен быть не дипломатическим, а экономическим.

Коротченко предложил помножить экономику Латвии на ноль

"Латвийские политики перешли все допустимые рамки, — сказал Коротченко в эфире программы "60 минут". — Здесь традиционной дипломатической "озабоченности" мало. Все эти шавки, лающие, скаля зубы, на Россию, хорошо понимают, когда получают по зубам сапогом. Надо умножить их экономику на ноль. Тем более, что это просто — отключить газ, и всё".

По словам военного эксперта, против России идет полномасштабная экономическая война. И экономические рычаги лучше всех прочих подходят для отстаивания наших позиций.

"Если мы отключим Латвии газ, мы продемонстрируем свою политическую субъектность и способность не болтать, а отвечать конкретно. Запад своими санкциями стремиться разрушить российскую экономику. И нам пора перестать тешить себя иллюзиями, что когда-нибудь отношения международные восстановятся. Не восстановятся", — заявил Коротченко, добавив, что России нужны новые геополитические союзы, пусть даже ситуативные, заключенные по принципу "враг моего врага — мой друг".

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Автор: Ольга Николаевна Лебедева, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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