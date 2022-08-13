Глава МИД Украины дал совет россиянам: Могут жаловаться в Кремль

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к россиянам после предложения запретить шенгенские визы для граждан РФ.

На Украине считают вопрос о невыдаче виз россиянам почти что решённым. Власти Украины уверены, что жители России скоро станут "невыездными", так как их не желают видеть в странах "Евросоюза".

Дмитрий Кулеба поиронизировал над данной перспективой.

"Россияне, недовольные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, которые поддерживают в….*. Никто не предлагает запретить [въезд в Евросоюз] тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд", — объяснил дипломат.

Ранее Кулеба пригрозил очистить пляжи Европы от русских туристов в футболках с буквами Z и надписью "СССР".

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.