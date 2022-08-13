Канадский политик проглотил пчелу во время пресс-конференции

Канадский политик Даг Форд проглотил пчелу во время публичного общения с журналистами на открытом воздухе. Для него это не имело никаких очевидных последствий. Видео инцидента появилось в Сети.

Занимающий пост премьер-министра провинции Онтарио, Форд не растерялся и быстро запил насекомое водой. Тут же он попытался пошутить по поводу этой ситуации.

"Господи, я только что проглотил пчелу! И теперь она у меня жужжит внутри", — заявил чиновник.

Всё произошло в прямом эфире во время трансляции по телевизионной сети Global News. Это позволило Форду предположить, что видео с пчелой побьёт все рекорды популярности.