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Порошенко заметили в аэропорту Варшавы с бутылкой вина в руке

Мир

Экс-президента Украины Петра Порошенко в очередной раз "отловили" за границей. На этот раз его заметили в аэропорту Варшавы.

На кадрах, выложенных в одном из Telegram-каналов, видно, как Порошенко перемещается по терминалу с бутылкой игристого вина в руке.

Утверждается, что вместе с ним за границу выехала и его жена Марина. Супружеская пара путешествует в сопровождении троих охранников.

Предыдущий зафиксированный выезд Порошенко за границей случился в конце июня, когда в Сети появилось видео из одного лондонского ресторана.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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