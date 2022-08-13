На Украине мужчины массово выезжают за границу под видом студентов, чтобы уклониться от военной службы в рядах Вооруженных сил страны, сообщает обозреватель "Страны" Людмила Ксенз.
По данным издания, в соцсетях публикуется много предложений поступить в высшие учебные заведения Польши и Прибалтики за 1,5-2,5 тысячи долларов. Многие украинские мужчины используют такие схемы, чтобы сбежать за границу и не идти в армию. Всё это привело к тому, что теперь даже реальным студентам, учащимся за рубежом, трудно выехать из Украины.
"Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств", — пишет Ксенз.
Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что способ с покупкой студенческой визы для уклонения от военной службы действительно работает. Часть польских и прибалтийских вузов в 2022 году ввели обучение на украинском языке и предоставляют гражданам Украины скидки на обучение.
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