Киссинджер: США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Вашингтон находятся "на грани войны" с Москвой и Пекином.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — сказал Киссинджер в беседе с газетой Wall Street Journal.

Он призвал стороны отказаться от нагнетания напряженности и искать варианты для мирного сосуществования.

Киссинджер отметил, что раньше видел будущее Украины вне Североатлантического альянса, и считал, что примером для этой страны может стать Финляндия. Однако после того, как Россия начала спецоперацию, Киев должен вступить в НАТО, убеждён экс-госсекретарь.

По словам Киссинджера, после окончания спецоперации и урегулирования ситуации на Украине Россия оставит за собой "Крым и части Донбасса".