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CNN: один шальной снаряд по АЭС превратит Энергодар и окрестности в ад

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Сотрудница Запорожской атомной электростанции рассказала, что попадание шального снаряда по предприятию может привести к ядерной катастрофе, а территорию города Энергодар и окрестности превратит в ад.

CNN: один шальной снаряд по АЭС превратит Энергодар и окрестности в ад

По словам собеседницы телеканала, станция контролируется россиянами, но технический персонал остался почти прежний, украинский, отметив, что 35-40 процентов сотрудников АЭС уволились.

"На станции работал только оперативный персонал. Было много разбитых и сгоревших помещений и окон. Потом стали (российские военные. — Прим. ред.) постепенно ходить просить людей выходить на работу под конкретные задачи", — приводит её слова CNN.

Сотрудница предприятия отметила, что сокращение штата и обострение боевых действий делают условия труда все более тяжелыми. В последнее время обстрелы участились. Для сотрудников АЭС "угроза ядерной катастрофы — это не просто кошмарный сон, это повседневная реальность".

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок сообщил, что киевский режим начал подготовку очередной провокации вокруг Запорожской АЭС.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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