Соболь* высмеяла план Зеленского по спасению россиян: "Давно пробовали так?"

Любовь Соболь* прокомментировала предложение Владимира Зеленского пускать в ЕС только россиян, которые сбегают с целью получить политическое убежище.

Общественный деятель раскритиковала призыв закрыть туристические и рабочие визы для россиян и рассказала, "что не так с идеей" президента Украины.

"Без визы вас даже в самолёт не посадят. Визы проверяются на вылете и выезде из страны", — объяснила активистка.

Другие пути побега, по словам Соболь, тоже таят в себе опасности.

"Аргумент: Что не так с тем, чтобы сбежать через лес? Ответ: Давно пробовали такой путь? Через границы водят за взятки", — сказала юрист, отметив, что такой вариант хорош для злостного алиментщика, но не подходит для оппозиционера.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что гражданам РФ, которых преследуют в России, следует давать убежище с присвоением статуса беженца.

* объявлена в России иностранным агентом.