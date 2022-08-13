Любовь Соболь* прокомментировала предложение Владимира Зеленского пускать в ЕС только россиян, которые сбегают с целью получить политическое убежище.
Общественный деятель раскритиковала призыв закрыть туристические и рабочие визы для россиян и рассказала, "что не так с идеей" президента Украины.
"Без визы вас даже в самолёт не посадят. Визы проверяются на вылете и выезде из страны", — объяснила активистка.
Другие пути побега, по словам Соболь, тоже таят в себе опасности.
"Аргумент: Что не так с тем, чтобы сбежать через лес? Ответ: Давно пробовали такой путь? Через границы водят за взятки", — сказала юрист, отметив, что такой вариант хорош для злостного алиментщика, но не подходит для оппозиционера.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что гражданам РФ, которых преследуют в России, следует давать убежище с присвоением статуса беженца.
* объявлена в России иностранным агентом.
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