Захарова об обвинении Трампа в шпионаже: "Диктатура либерализма"

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась об обыске в резиденции Дональда Трампа, которого в США заподозрили в шпионаже.

Захарова перечислила все новшества демократии Штатов, где, по её словам, меняют детям пол, а "количество гендеров превышало количество сортов мороженого".

"МГБ США по согласованию с обкомом либеральной партии объявило оппозиционера-республиканца, открыто выступившего за сохранения понятий "мужчины" и "женщины" для определения пола, американским шпионом. Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией", — написала дипломат в своём микроблоге.

Представитель МИД назвала данные события сиквелом к произведению Андрея Платонова "Котлован".

Ранее сообщалось, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в шпионаже, а также краже правительственных документов.