Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась об обыске в резиденции Дональда Трампа, которого в США заподозрили в шпионаже.
Захарова перечислила все новшества демократии Штатов, где, по её словам, меняют детям пол, а "количество гендеров превышало количество сортов мороженого".
"МГБ США по согласованию с обкомом либеральной партии объявило оппозиционера-республиканца, открыто выступившего за сохранения понятий "мужчины" и "женщины" для определения пола, американским шпионом. Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией", — написала дипломат в своём микроблоге.
Представитель МИД назвала данные события сиквелом к произведению Андрея Платонова "Котлован".
Ранее сообщалось, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в шпионаже, а также краже правительственных документов.
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