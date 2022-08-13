Подоляк: переговоры с Россией будут означать её победу

У Украины нет сейчас никаких мотивов, чтобы вести переговоры с Россией, так как сам факт таких переговоров будет означать победу России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".

Представитель Киева прокомментировал мнение британского эксперта Тимоти Эша о том, что мирные переговоры могут возобновиться осенью 2022 года в случае получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине.

"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированое поражение Европы, демократических ценностей как таковых", — заявил Подоляк.

По его мнению, после этого последует падение всей системы глобальной безопасности и системы ценностей, к которым относит себя Украина.

"Любые переговоры сегодня с имеющимися входными возможностями, они бы зафиксировали цивилизационную катастрофу", — считает советник.

По его словам, цена которую Украина уже заплатила сейчас, и которую платит, гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь.

Ранее в МИД РФ заявили, что лучшим решением для Вашингтона было бы уговорить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и уладить конфликт, пока не поздно.