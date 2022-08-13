Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings констатировали на Украине дефолт. По мнению аналитиков, то, что в Киеве назвали "реструктуризацией долга", на самом деле показывает плачевное состояние экономики Незалежной.
Ранее официальный Киев заявил, что намерен взять отсрочку по платёжным обязательствам в контексте внешнего долга на два года, что позволит Украине сохранить порядка шести миллиардов долларов.
"Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — цитирует выводы рейтинговых агентств Reuters.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "C". Однако, согласно ново информации, сейчас Незалежную понизили до статуса RD (ограниченный дефолт. — Прим. Ред.)
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